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«Говорить о невезении — для неудачников»: россиянин из НХЛ о вылете клуба из плей-офф

Голкипер «Торонто» Самсонов: тяжело принять, что сезон для нас закончен

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John E. Sokolowski/Reuters

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов оценил игру команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона. Его слова передает сайт клуба.

«Тяжело сейчас говорить, для нас сезон окончен. Мы проделали отличную работу, вернулись со счета 1-3 в серии. Не буду говорить о невезении, это для неудачников. Обе команды играли хорошо, но мы имеем то, что имеем. Не знаю, что еще сказать. Мы тяжело начинали этот сезон, в команду пришло много новых ребят. Мы сплотились и играли друг за друга, и очень тяжело принять, что сезон для нас закончен», — сказал Самсонов.

В ночь с 4 на 5 мая «Торонто» в седьмом матче серии уступил в овертайме «Бостон Брюинз» со счетом 1:2. Самсонов провел матч полностью.

Всего в текущем сезоне российский голкипер сыграл в пяти встречах плей-офф (14 пропущенных шайб) и в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ (121 пропущенная шайба).

Вышедший в четвертьфинал «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Еще одной парой четвертьфиналистов стали «Нью-Йорк Рейнджерс» и »Каролина Харрикейнз».

Ранее провал российского нападающего в плей-офф НХЛ объяснили.

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