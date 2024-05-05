Заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный в эфире телеканала «Тернопiль1» заявил, что все президенты Украины с момента обретения страной независимости в 1991 году грабили ее.

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы! Все разворовали, и я принимал в этом участие», — сказал он.

Чиновник добавил, что армия Украины также была разграблена.

До этого агентство Bloomberg писало, что специальная военная операция России вскрыла специфические коррупционные риски в министерстве обороны Украины.

29 апреля заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич вернулся на Украину. Мужчина подозревается в незаконном завладении государственными землями стоимостью $7,3 млн долларов.

Ранее российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.