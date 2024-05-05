Ученые назвали эффективное лечение атеросклероза артерий ног

Минимальное вмешательство для лечения атеросклероза ног для женщин не менее эффективно, чем для мужчин. Об этом сообщает Healthday.

Накопление атеросклеротических бляшек в периферических артериях приводит к сужению их просвета. В этом случае говорят о заболевании периферических артерий (ЗПА), которое встречается у многих людей старше 50 лет. Оно приводит к снижению качества жизни, боли, трудностям при ходьбе, язвам на ногах, а без лечения — к ампутации конечностей.

Эндоваскулярная терапия направлена на восстановление нормального просвета артерий. Ее аналог — более травмирующее шунтирование, то есть создание обходного пути для кровотока. В новом анализе с участием 639 пациентов ученые выяснили, что малоинвазивные эндоваскулярные методы лечения одинаково эффективны для женщин и мужчин. Эндоваскулярная терапия позволяла пациентам быстрее выписаться из больницы. Частота осложнений у мужчин и женщин была почти одинаковой.

До этого не проводилось исследований наиболее эффективных методов лечения ЗПА у женщин отсутствуют. Полученные данные позволят улучшить лечение ЗПА у женщин.

Ранее врач рассказала, что боль в ногах по ночам может быть связана с атеросклерозом периферических артерий.