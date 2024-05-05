Чехия сообщила о совместных учениях с США

Военные учения Immediate Response пройдут в Чехии при участии США. Об этом заявила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова, сообщает издание Novinky.

Отмечается, что двухнедельные учения пройдут на полигоне в Либаве, в них примут участие порядка 800 американских и 350 чешских солдат.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переброска Польшей военной техники к границам с Калининградской областью в рамках учений НАТО Steadfast Defender 2024 выглядит как провокация.

Также стало известно, что вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Ранее президент Чехии заявил, что Россия не желает добра Европе.