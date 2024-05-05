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Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему на Пасху приехал в храм вблизи Днепра. По его словам, река испокон веков объединяла братские народы России, Белоруссии и Украины. Его слова приводит БелТА.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — сказал Лукашенко.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

Путин также отметил созидательную работу Русской православной церкви, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

Ранее Мишустин поздравил россиян с праздником Пасхи.

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