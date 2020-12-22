В Москве во вторник ожидается до -3°С

Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит -3°С... -1°С. В ночь на среду она может опуститься до -8°С.

Синоптики предупредили, что местами будет гололедица.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от -5°С до 0°С. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки -11°С.

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