В Москве во вторник ожидается до -3°С
Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит -3°С... -1°С. В ночь на среду она может опуститься до -8°С.
Синоптики предупредили, что местами будет гололедица.
Скорость юго-западного ветра будет достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм рт. ст.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от -5°С до 0°С. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки -11°С.
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