В Еврокомиссии спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может быть взята под контроль к концу 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогнозы Еврокомиссии.

«В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем», — пишет ЕК.

Согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к коронавирусу.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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