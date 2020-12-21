Беглов счел контролируемым уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

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Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге «высокий, но контролируемый», заявил губернатор города Александр Беглов. Его слова приводит ТАСС.

«Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», – рассказал Беглов.

По словам главы города, приоритетом является обеспечение петербургской системы здравоохранения всем необходимым.

За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 51 тысячи — с летальным исходом.

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