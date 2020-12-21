В Италии три человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков
Карина Казанцева
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В итальянском городе Казальбордино на фабрике фейерверков произошел взрыв, из-за чего погибли три человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
«Идет эвакуация этого района. Подтверждаю, что есть жертвы: мне сказали, что погибших трое», — приводятся слова мэра города Филиппо Маринуччи.
На место взрыва выехали пожарные, саперы и карабинеры. Из соседнего города также направили вертолет. Причины взрыва пока не уточняются.
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