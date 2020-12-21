Власти Нововоронежа не исключили сноса напугавшего жителей памятника Аленке

Мэрия Нововоронежа не исключила сноса памятника Аленке, шокировавшего местных жителей.

«Информация о появлении негативных отзывов относительно «Аленки» была доведена до инициаторов проекта – уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение», — сообщила городская администрация на странице в »ВКонтакте».

Власти также отметили, что памятник стал подарком городу и уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села. Бюджетных средств на скульптуру потрачено не было. Там добавили, что жители села одобрили появление «современного арт-объекта в городе».

В свою очередь жители Нововоронежа предложили переставить скульптуру из центра города непосредственно в село.

Ранее горожан напугал памятник Аленке, который открыли 18 декабря. Местные жители попросили мэрию убрать памятник, называя его «чертовщиной» и «ущербным подобием».