Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер были сфотографированы веселящимися на фоне мемориала, посвященного памяти жертв холокоста в Берлине. Об этом написала газета Bild.

По словам издания, когда они проходили мимо каменных плит, посвященных памяти погибших евреев, жены глав государств не смогли удержать улыбку. Причина их радости остается неизвестной.

В ходе церемонии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возложили венки. Президент Франции также оставил запись в книге памяти.

Авторы статьи назвали фотографии первых леди провокационными и отметили, что их поведение вызвало недоумение за пределами обеих стран.

Мемориал жертам Холокоста был построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана.

Строительство началось 30 октября 2001 года. Мемориал был открыт в 2005 году. Мемориал расположен в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. Представляет собой огромное поле из более чем 2 700 серых тумб.

За год с момента открытия мемориал посетили около 3,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Макрон учил немецкий язык ради Шольца, обучаясь у профессора Франка Гренингера, живущего во Франции, чтобы улучшить свои навыки за прошедший год.

Завтра, 28 мая, Макрон и Шольц планируют провести переговоры, в ходе которых будет обнародован план по совместной системе противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.