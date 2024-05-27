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Пенсионера из Удмуртии будут судить за совращение внучек супруги

В Удмуртии 63-летний мужчина развращал внучек своей супруги

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Shutterstock

В Удмуртии пенсионера будут судить за сексуализированное насилие над внучками своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве уточняют, что 63-летний житель Игринского района обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По версии следствия, пожилой мужчина развращал девочек, которые приходятся внучками его жене.

Как сообщается, в силу малолетнего возраста потерпевшие не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий, а также оказать насильнику активное сопротивление. В ближайшее время это уголовное дело рассмотрит районный суд, обвинительный приговор в отношении педофила уже утвержден.

Ранее ученые выяснили, что ежегодно более 300 млн детей по всему миру подвергаются сексуализированному насилию в интернете.

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