Воздушный шар уничтожили в Московской области

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над территорией Московской области был уничтожен малоразмерный воздушный шар.

В ведомстве подчеркнули, что он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 27 мая приблизительно в 21:00.

До этого стало известно, что российские средства ПВО ликвидировали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Брянской областей.

Согласно информации ведомства, 26 мая около 14:10 по московскому времени была пресечена теракта c использованием дрона самолетного типа по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны, также сбиты два беспилотника над Брянской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль. В результате взрыва водитель не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.

Кроме того, сообщалось о падении беспилотника в Оренбургской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.