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Слова главкома ВСУ о французских инструкторах объяснили

Слова Сырского о французских инструкторах объяснили бюрократическими моментами

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Подписание главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским документов, которые разрешают допуск военных инструкторов из Франции в учебные центры в стране, вызвано необходимостью согласования бюрократических моментов. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что начиная с февраля 2024 года Киев выразил заинтересованность в перспективе приема в стране иностранных инструкторов.

«Министерство обороны с генеральным штабом начали работу над соответствующими документами, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда соответствующее решение будет принято», — говорится в сообщении.

27 мая Сырский сообщил, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели видеовстречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Также он поприветствовал инициативу Франции об отправке на Украину инструкторов для подготовки ВСУ.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — указал Сырский.

26 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Ранее во Франции заявили, что страны Европы не воюют с Россией.

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