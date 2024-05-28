Путин заявил о роли пограничников при срыве попыток прорыва диверсантов

Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и украинских диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечу, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника», — сказал Путин в своем поздравлении с Днем пограничника.

26 мая сотрудник пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Игорь Грицай заявлял, что российские пограничники на Балтике вырабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

До этого лава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявлял, что русофобская политика нынешних властей Финляндии привела государство к кризису, когда промышленные предприятия прекращают работу, туристический бизнес несет убытки, а области, которые находятся на границе с Россией, пустеют.

Ранее Путин и Мирзиёев подписали совместное заявление.