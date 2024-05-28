Россияне этим летом планируют длинные отпуска и поездки в Петербург

Почти 60% россиян планируют взять этим летом двухнедельный отпуск, каждый четвертый мечтает об отпуске продолжительностью в месяц. Это показало исследование «Отелло» и 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Внутренний туризм остается актуальным трендом: абсолютное большинство жителей страны — 73% — проведут отпуск в поездках по России, еще 11% — дома или на даче. Зарубежный отдых этим летом в планах у 15% россиян.

Более половины россиян (57%) планируют брать летний отпуск на 2 недели — 57%. При этом 24% респондентов — практически каждый четвёртый — рассчитывают отдыхать один месяц. 10% собираются провести в отпуске неделю или чуть меньше.

Этим летом побывать в Санкт-Петербурге планируют 24% российских туристов-участников опроса, кто предпочитает отдых внутри страны.

«Помимо традиционно популярных южных направлений, например, черноморских курортов Краснодарского края, мы видим большой спрос на бронирование отелей в Санкт-Петербурге — каждый четвертый респондент, планирующий отдых в России этим летом, собирается провести отпуск в Северной столице», — отметил руководитель сервиса «Отелло» Сергей Вурим.

В топ туристических направлений на летний сезон 2024 года, по данным опроса «Отелло», также вошли Горный Алтай (20%), Байкал (17%), Москва и Подмосковье (16%), Северный Кавказ (16%), Калининградская область (13%), Казань и Карелия (по 12% респондентов планируют отпуск в этих местах).

Примерно половина респондентов (53%) во время летнего отпуска в России в этом году планирует остановиться в четырехзвездочных отелях (26% опрошенных) и отелях на 2-3 звезды (27%) 2-3 звезды звезд. О планах остановиться в 5-звездочных отелях заявили 11% респондентов. Мини-отели и отели без звезд выбирают 19% путешественников — почти каждый пятый. При этом около половины респондентов — 47% — рассчитывают на время отпуска снять квартиру или апартаменты.

На проживание во время отпуска — только на размещение в гостиницах или апартаментах, без учёта затрат на поездку до места отдыха, еду и экскурсии — половина респондентов (51%) планирует потратить до 60 тыс. рублей. Бюджет до 90 тыс. рублей на гостиницы в отпуске собираются выделить 15% российских путешественников, свыше 150 тыс. рублей — 11%.

Большинство опрошенных — 54% — планируют летний отдых вместе с семьей и детьми, еще 29% — вдвоем со своей второй половинкой. 10% собираются поехать в отпуск с друзьями, 7% — планируют отдохнуть в одиночку.

Моря и музеи — главные точки притяжения интереса россиян, планирующих отпуск этим летом внутри страны. Небольшое преимущество у отдыха на берегу моря — его выбрали 13% путешественников, музеи в обязательную программу летнего отпуска включили 12% респондентов. Помимо этого в топ-5 мест, которые хотят посетить жители страны в летнем отпуске, вошли горы, парки и озёра — они набрали по 9% голосов.

Среди природных достопримечательностей самыми привлекательными для туристов этим летом, по данным опроса «Отелло», стали озеро Байкал, Черное море и Алтайские горы. В тройку лидеров среди рукотворных достопримечательностей вошли Петергоф, Московский Кремль и Эрмитаж.

По данным сервиса Отелло, среди самых популярных направлений дороже всего отдых обойдется в Республике Алтай (средняя стоимость ночи здесь 7 955 рублей). Дешевле будет отдохнуть в Москве и Московской области — в среднем ночь в отеле здесь стоит 5 368 рублей.

Средний чек (средняя стоимость всего бронирования) выше всего этим летом в Санкт-Петербурге (25 590 рублей), а ниже — тоже в Москве (средняя цена всей брони 18 362 рубля).

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