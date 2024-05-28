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Состоится первый рейс из аэропорта Элисты состоится

Первый рейс из аэропорта Элисты состоится во вторник

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Во вторник возобновится работа аэропорта Элисты, это делает его первым из аэропортов, открывающихся после введения ограничений из-за начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Первый рейс проследует в Москву и будет выполнятся авиакомпанией Red Wings, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля. Безопасность полетов в Элисту была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Об этом проинформировало правительство РФ.

Первый рейс из аэропорта Элисты запланирован на 28 мая.

С 24 февраля 2022 года действовал режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Временно были приостановлены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта. При этом для вылета воздушного судна был необходим технический осмотр, но таких специалистов в Братске нет. Авиаперевозчик обращался за помощью в расселении пассажиров самолета к руководству аэропорта.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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