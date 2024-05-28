В Словении скоро примут решение по признанию Палестины

Премьер-министр Словении Роберт Голоб объявил, что правительство страны примет решение о возможном признании государства Палестина в четверг. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

По словам посла Палестины в Австрии и постоянного представителя при Организации Объединенных Наций в Вене Салаха Абдель Шафи, Палестина надеется на признание со стороны Словении и Бельгии, и ожидает, что решение в Словении будет принято в начале июня.

«В понедельник премьер-министр Роберт Голоб объявил, что правительство примет решение о признании Палестины в четверг», — сообщает агентство.

После принятия решения кабинетом министров, оно будет передано в парламент для окончательного утверждения. Министр иностранных дел Словении Таня Файон также заявила, что голосование в парламенте относительно признания Палестины может состояться 4 июня.

На прошлой неделе норвежское правительство объявило о своем признании Палестины в качестве государства с 28 мая. Также премьер-министр Ирландии Саймон Харрис и испанский премьер Педро Санчес заявили о намерении своих стран признать палестинское государство.

Ранее в Германии обрисовали позицию по признанию Палестины.