Путин заявил, что попытки диверсантов проникнуть в РФ будут получать суровый отпор

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки диверсантов проникать на территорию страны будут получать суровый отпор. Об этом говорится в видеообращении главы государства по случаю Дня пограничника.

Путин подчеркнул, что решительные действия российских пограничников сорвали многочисленные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и диверсионных групп противника.

Президент отметил, что планировавшие эти террористические рейды на территорию России, просчитались, встретив жесткий и суровый отпор. Путин выразил уверенность в том, что пограничники будут действовать так же и впредь.

26 мая сотрудник пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Игорь Грицай заявлял, что российские пограничники на Балтике вырабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР мужчины, передававшего Киеву данные о пограничниках РФ.