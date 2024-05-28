Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что попытки диверсантов проникнуть в РФ будут получать суровый отпор

Путин: попытки диверсантов проникнуть в Россию будут получать суровый отпор

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки диверсантов проникать на территорию страны будут получать суровый отпор. Об этом говорится в видеообращении главы государства по случаю Дня пограничника.

Путин подчеркнул, что решительные действия российских пограничников сорвали многочисленные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и диверсионных групп противника.

Президент отметил, что планировавшие эти террористические рейды на территорию России, просчитались, встретив жесткий и суровый отпор. Путин выразил уверенность в том, что пограничники будут действовать так же и впредь.

26 мая сотрудник пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Игорь Грицай заявлял, что российские пограничники на Балтике вырабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР мужчины, передававшего Киеву данные о пограничниках РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами