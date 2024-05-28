В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области нашли подвалы, заваленные телами украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

»<...> Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал глава региона.

27 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ударили по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, где проходят украинские эшелоны.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами HIMARS по зданию Социального фонда в Херсонской области.

26 мая военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали людей из Волчанска в Харьковской области, которые подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске.