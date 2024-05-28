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Луганск подвергся повторному обстрелу

ТАСС: ВСУ повторно атаковали Луганск

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Город Луганск подвергся повторному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взрывы прогремели в восточной части города. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько взрывов произошли около 00:00 мск.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.

22 мая Пасечник рассказал, что ВСУ обстреляли центр города Лисичанск в ЛНР. Предположительно, это были ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После прилета возник пожар. Глава ЛНР сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава республики Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12. По ее словам, в больницах региона находятся девять пострадавших, еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Луганске.

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