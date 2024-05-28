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Украинский генштаб признал успех ВС РФ на одном из направлений

Украинский генштаб указал на успех России на купянском направлении

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал успех Вооруженных Сил Российской Федерации на направлении в районе Купянска. Об этом говорится в Telegram-канале генштаба.

На одном из участков на купянском направлении... противник добился частичного успеха... Силы обороны принимают меры для нормализации ситуации», — гласит сообщении украинских военных.

Кроме того, генштаб отметил, что на покровском направлении «наблюдается напряженная обстановка на отдельных участках», в целом на Украине также признают, что ситуация на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях была «самой острым».

До этогго президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается чрезвычайно сложной.

Заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее сравнил положение в Украине с тем, что было в начале российской спецоперации, предполагая возможное ухудшение обстановки.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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Операция на Украине
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