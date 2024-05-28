Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин

Обломки сбитого в Балашихе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) задели двух мужчин, один из них госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Сергей Юров.

По его словам, обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто не пострадал.

На соседней улице осколки сбитого беспилотника задели двух мужчин. Одному оказали медицинскую помощь на месте. Второго с травмами средней тяжести госпитализировали в региональную больницу. Угрозы для его жизни нет, добавил Юров.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над территорией Московской области был уничтожен малоразмерный воздушный шар. В ведомстве подчеркнули, что он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 27 мая приблизительно в 21:00.

Перед этим сообщалось, что самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты в понедельник вечером в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал подробности о сбитом беспилотнике над Балашихой