В Роспотребнадзоре предупредили, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах поведения после прохождения вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что человеку прежде всего стоит избегать того, что вызывает стресс у организма.

В качестве примеров Роспотребнадзор приводит перегрев, переохлаждение, а также употребление продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77 млн заболевших, свыше 54 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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