Неизвестный выстрелил юноше в голову на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы неизвестный ранил юношу из травматического оружия. Об этом сообщает РЕН.

Телеканал уточняет, что стрельба произошла в поселке Некрасовка на улице Маресьева, но злоумышленник скрылся с места.

В результате ранение в голову получил 19-летний юноша. СМИ отмечает, что пострадавший остался в сознании, однако информация о степени тяжести его состояния не приводится.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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