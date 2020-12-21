Неизвестный выстрелил юноше в голову на юго-востоке Москвы
Ника Пикекатлет
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На юго-востоке Москвы неизвестный ранил юношу из травматического оружия. Об этом сообщает РЕН.
Телеканал уточняет, что стрельба произошла в поселке Некрасовка на улице Маресьева, но злоумышленник скрылся с места.
В результате ранение в голову получил 19-летний юноша. СМИ отмечает, что пострадавший остался в сознании, однако информация о степени тяжести его состояния не приводится.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
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