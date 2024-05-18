Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мечтаю о Фреди Меркурии»: Бузова раскрыла необычное увлечение

Певица Ольга Бузова заявила, что коллекционирует пластинки с автографами звезд

close
100%
«Бузова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Бузова»

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале похвасталась новой виниловой пластинкой с автографом Кайли Миноуг в своей коллекции.

«Я коллекционирую пластинки с автографами звезд. В мою коллекцию сегодня добавилась Кайли. Есть уже винил с автографом Майкла [Джексона], Уитни [Хьюстон], и вот еще один, счастлива до безумия. Мечтаю о Фреди Меркурии», — написала Бузова.

В начале мая Бузова прошлась по сцене с микрофоном в руках во время того, как играла песня группы Queen с голосом Фредди Меркьюри. Все это время Бузова подпевала фонограмме. Зрители, в свою очередь, снимали выступление артистки на камеру, а также поддержали ее аплодисментами в конце. При этом не все поклонники звезды оценили необычный концерт, но ряд фанатов отметили завидную смелость певицы, которая попыталась перепеть культового артиста.

После этого актер Стас Садальский заявил о скором конце карьеры певицы Ольги Бузовой после ее попытки спеть песню Фредди Меркьюри.

Ранее Роза Сябитова рассказала, как поднимает себе самооценку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами