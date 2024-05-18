«Мечтаю о Фреди Меркурии»: Бузова раскрыла необычное увлечение

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале похвасталась новой виниловой пластинкой с автографом Кайли Миноуг в своей коллекции.

«Я коллекционирую пластинки с автографами звезд. В мою коллекцию сегодня добавилась Кайли. Есть уже винил с автографом Майкла [Джексона], Уитни [Хьюстон], и вот еще один, счастлива до безумия. Мечтаю о Фреди Меркурии», — написала Бузова.

В начале мая Бузова прошлась по сцене с микрофоном в руках во время того, как играла песня группы Queen с голосом Фредди Меркьюри. Все это время Бузова подпевала фонограмме. Зрители, в свою очередь, снимали выступление артистки на камеру, а также поддержали ее аплодисментами в конце. При этом не все поклонники звезды оценили необычный концерт, но ряд фанатов отметили завидную смелость певицы, которая попыталась перепеть культового артиста.

После этого актер Стас Садальский заявил о скором конце карьеры певицы Ольги Бузовой после ее попытки спеть песню Фредди Меркьюри.

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