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Президент Болгарии охарактеризовал покушение на премьера Словакии

Президент Болгарии Радев: нападение на Фицо говорит о неприятии иного мнения

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Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо -— показатель нетерпимости к иному мнению и ненависти. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что нападение на «европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира (на Украине, — «Газета.Ru») — показатель этой насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти».

Радев также считает неприемлемым продолжение конфликта на Украине. По его словам, победа над Россией не может представляться как единственный возможный выход из конфликта.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

18 мая стало известно, что специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО.

Ранее в Болгарии высказались о шансах Украины на победу.

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Покушение на премьера Словакии
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