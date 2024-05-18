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Появилось видео удара ВС РФ по логистическому центру ВСУ под Одессой

Появились кадры удара по крупному логистическому центру ВСУ в Одесской области

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Телеграм-канал «Военный обозреватель»

Российские военные обнаружили и поразили крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что одной из целей стал пункт хранения морских беспилотных аппаратов.

На опубликованных кадрах видны результаты удара: несколько зданий охвачены огнем, на месте работают пожарные.

Накануне российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, что ВС РФ попали в портовую зону, куда не так давно уже было попадание.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По зданию было сделано два пуска. После попадания по цели произошел сильный взрыв и поднялся столб густого дыма. В материале Telegram-канала «Военная хроника» говорится, что «полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области».

Ранее на видео попало отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области.

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