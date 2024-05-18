Зрителей эвакуировали из Большого театра в Москве

Из Большого театра эвакуировали зрителей из-за угрозы пожара. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Пожарная сигнализация сработала прямо во время премьеры новой постановки балета «Раймонда» на музыку Александра Глазунова. Позднее пожарные выяснили, что тревога была ложной. К тому моменту здание покинули около тысячи человек.

До этого в Южной Корее отменили шоу с участием артистов Большого театра.

Отмечается, что причиной стали напряженные отношения между Сеулом и Москвой по поводу конфликтов на Украине и в Северной Корее. Шоу должно было пройти с 16 по 18 апреля в Центр исполнительских искусств «Сечжон» при участии 12 артистов Большого театра. Затем количество россиян на мероприятии сократили, однако вскоре вовсе отменили мероприятие.

В марте, подчеркивает Reuters, в Южной Корее также не состоялось представление с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой, которая поддерживает СВО.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр.