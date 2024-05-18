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Путин прокомментировал ситуацию с паводками в регионах России

Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками и природными пожарами в некоторых регионах страны является «горячей». Об этом сообщает ТАСС.

В рамках спецсовещания с руководителем МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым Путин подчеркнул, что паводки в регионах страны являются «горячей» темой. Также в некоторых субъектах России складывается пожароопасная ситуация».

При этом президент добавил, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, ведь необходимые мероприятия начали проводить вовремя.

Он отметил, что оценку ущерба гражданам от паводков необходимо проводить незамедлительно и без задержек.

До этого в пресс-службе правительства Якутии заявили, что режим чрезвычайной ситуации введен в Намском районе, где в результате прохождения паводка на реке Лене фиксируются подтопления.

В правительстве региона подчеркнули, что в районе осуществили расстановку и распределение группировки спасателей.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.

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