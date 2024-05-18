Прилепин объяснил молчание Маккартни о трагедии в «Крокусе»

Писателm Захар Прилепин объяснил, почему Пол Маккартни и другие активно гастролировавшие в России западные звезды промолчали о трагедии в «Крокус Сити Холле». Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Прилепина, уверенность, что на Западе живут свободные люди — это заблуждение.

«В Европе человек, который публично хорошо отзывается о Путине, должен быть радикально смелой личностью», — сказал он.

Прилепин привел в пример писателя Эдуарда Лимонова, которого в Европе «просто стерли ластиком из памяти», потому что он поддержал Сербию во время югославского конфликта.

«Поэтому мировым лидерам общественного мнения там язык сразу отрежут — частями или целиком — за любое «перпендикулярное» высказывание в адрес России», — не сомневается писатель.

По его мнению, только сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс может позволить себе высказывания в защиту России. Он также призвал не уподобляться Западу и не устраивать «мракобесный обком» и в России.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

До этого Прилепин пригласил Кологривого на передовую после слов в поддержку бойцов СВО.

Ранее сломавший 38 костей Джереми Реннер признался, что засыпает на съемках.