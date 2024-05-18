Червиченко: Джикия найдет себе место в хорошей команде РПЛ

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что Георгий Джикия покинет красно-белых, отметив, что игрок найдет себе хороший клуб, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Считаю, что Джикия найдет себе место в приличной команде, которая находится в верхней части таблицы. А в «Спартаке», где итак не соответствуют чемпионским словам, амбициям процентов 70 игроков, его потеря может вызывать саркастическую улыбку», — сказал Червиченко.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее «Динамо» выразило желание подписать контракт с Джикией.