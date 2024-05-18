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В Волгограде участник СВО напал на 12-летнюю девочку

Baza: в Волгограде участник СВО пытался задушить 12-летнюю школьницу

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Станислав Красильников/РИА Новости

Участник спецоперации, штурмовавший Бахмут и Соледар, пытался задушить 12-летнюю девочку в одном из подъездов города Волгограда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в соцсетях мужчины выложены фото в экипировке ЧВК «Вагнер», а также снимки наград за взятие двух городов и медали «За отвагу».

Отмечается, что нападавший набросился на шестиклассницу, когда та возвращалась из школы. Девочка зашла в подъезд, где живет ее подруга. В этот момент злоумышленник подошел к школьнице и приказал молчать, после чего начал душить. Через несколько секунд, когда ребенок уже начал терять сознание, из лифта вышел мужчина, спугнувший нападавшего.

Случайный свидетель происшествия вывел школьницу на улицу. Через какое-то время девочка увидела своего обидчика и смогла его сфотографировать. Благодаря этому полицейские сумели найти и задержать 45-летнего Александра Б. Ранее судимый мужчина дал признательные показания, а Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило дело о покушении на убийство.

В апреле в Волгограде конфликт между компанией местных жителей и участником СВО закончился уголовным делом. Подозреваемые напали на участника специальной военной операции, после чего отобрали телефон и банковскую карту. С нее преступники сняли 3 млн рублей.

Ранее на Кубани подростки избили участника спецоперации.

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