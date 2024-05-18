В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в текущий момент у молочных предприятий сформированы запасы сырья, которые необходимы для производства, в том числе бактериальных заквасок. Данная продукция бесперебойно продолжает поступать в Россию, добавили в министерстве.

В то же время ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски, отметили в пресс-службе.

15 мая сообщалось, что датская бионаучная компания Chr. Hansen, разрабатывающая решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из Российской Федерации. В текущий момент компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, а на ее долю приходится порядка 45% рынка.

До этого диетолог назвала оптимальную дозу молочных продуктов в день.