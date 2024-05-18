Жителей армянского села заставили покинуть дома из-за делимитации границы

Жителей двух домов в населенном армянами селе Киранц выселяют из-за делимитации границы. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Житель Киранца Артак Казарян подчеркнул, что хозяева жилья приобрели свою землю у Армении и держат на руках кадастровое свидетельство, доказывающее это, однако документ не защищает их от выселения.

«Дали время до 24 июня освободить дома: эта часть села остается по ту сторону армяно-азербайджанской границы», — цитирует Казаряна агентство.

До этого Армения и Азербайджан закончили первый этап переговоров по мирному соглашению.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что процесс делимитация границ, из-за которого в Армении граждане вышли на улицы с протестом, проходит на условиях азербайджанской стороны.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации.

Ранее ОБСЕ поддержал процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.