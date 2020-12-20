Bild: Меркель добивается полного закрытия границ ЕС для британцев

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ Европейского союза на въезд из Великобритании из-за новой мутации коронавируса, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В настоящее время Меркель проводит переговоры с президентом Франции Эммунуэлем Макроном, указано в сообщении. Основным вопросом повестки является ограничение транспортного сообщения между Великобританией и Евросоюзом.

По мнению кризисной группы правительства Германии, Европа должна «полностью изолировать себя» от Великобритании.

«Национальный запрет на посадку самолетов из Лондона в Германии – фиктивное решение, если мутировавший вирус будет поступать к нам из Варшавы, Вены, Праги, Копенгагена, Брюсселя, Парижа, Цюриха или Рима», – пояснил изданию вице-президент фракции Свободной демократической партии Германии Майкл Тойрер.

Ранее решение приостановить сообщение с Великобританией приняли Нидерланды и Бельгия. Кроме того, о возможном ограничении авиасообщения сообщают СМИ Франции. Также о намерении приостановить сообщение заявили власти Италии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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