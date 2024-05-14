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В Волгоградской области произошел сход вагонов после вмешательства посторонних

РЖД: на железной дороге в Волгоградской области грузовые вагоны сошли с рельсов

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На железной дороге в Волгоградской области произошел сход грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел на станции Котлубань. По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение поездов в районе станции приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов.

12 мая Telegram-канал Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщал о сходе вагонов грузового поезда на станции Наушки в Бурятии.

11 мая на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области также произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза.

До этого МЧС России сообщало о пожаре на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский.

8 мая в республике Коми на станции Княжпогост сошли с рельсов грузовые вагоны, никто не пострадал.

Ранее в Улан-Удэ с рельсов сошли вагоны с углем.

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