В Волгоградской области произошел сход вагонов после вмешательства посторонних

На железной дороге в Волгоградской области произошел сход грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.
Инцидент произошел на станции Котлубань. По предварительной информации, пострадавших нет.
Движение поездов в районе станции приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов.
12 мая Telegram-канал Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщал о сходе вагонов грузового поезда на станции Наушки в Бурятии.
11 мая на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области также произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза.
До этого МЧС России сообщало о пожаре на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский.
8 мая в республике Коми на станции Княжпогост сошли с рельсов грузовые вагоны, никто не пострадал.
Ранее в Улан-Удэ с рельсов сошли вагоны с углем.