В США раскрыли местонахождение арсенала для Украины

Часть обещанного американскими властями Украине оружия находится уже на поле боя. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и появится на Украине в ближайшее время. Салливан уточнил, что некоторые образцы боевой техники требуют больше времени, что касается возможностей отправить арсенал, организовать и ввезти.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Накануне западные аналитики сделали вывод, что помощь США Украине не переломит соотношение сил.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.