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Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

«Известия»: c приходом Белоусова в руководстве Минобороны начнутся изменения

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Максим Блинов/РИА Новости

В руководстве министерства обороны наступят изменения после вступления в должность Андрея Белоусова. Об этом написала газета «Известия».

Первоочередные изменения касаются финансово-экономического блока ведомства. Также возможна смена государственных служащих из этого блока.

По меньшей мере четыре или пять заместителей руководителя ведомства могут быть смещены со своих постов. Среди них перечислены Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов и Павел Попов.

Цаликов, возможно, будет переведен в секретариат Совета безопасности, который возглавил бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что военная деятельность министерства останется без изменений.

Также стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова ночью 14 мая. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

В настоящее время заместитель министра обороны Тимур Иванов находится в СИЗО и является подозреваемым в деле о коррупции. Он не признал свою вину.

Ранее Путин провел совещание с обновленным составом Совбеза РФ.

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