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США и Тайвань неофициально провели военно-морские учения

Reuters: США и Тайвань неофициально провели военно-морские учения в Тихом океане

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Военно-морские силы США и Тайваня в апреле нынешнего года провели учения в Тихом океане, о которых не было никаких официальных сообщений. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным собеседников агентства, военные контакты США и Тайваня довольно тесны, но при этом носят скрытый характер и не подтверждаются официально из-за жесткой позиции Пекина. Именно поэтому ни Вашингтон, ни Тайбэй ничего не сообщили о недавних учениях, прошедших в западной части Тихого океана.

Источники Reuters сообщили, что в учениях были задействованы около полдюжины кораблей с обеих сторон, в том числе фрегаты, суда снабжения и поддержки. При этом стороны имеют негласное соглашение о том, что учения являются результатом всего лишь «случайных контактов».

В Тайбэе заявили, что тайваньские военно-морские силы часто «вступают в контакт» с кораблями других государств и «при необходимости» проводят учения с ними. В министерстве обороны США отказались предоставить комментарии.

До этого военное ведомство Тайваня заявило о самолетах армии КНР недалеко от острова.

Ранее в МИД КНР рассказали о серьезных препятствиях для диалога США и Китая.

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