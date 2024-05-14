Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого издание Politico писало, что Блинкен намерен посетить Украину на этой неделе. При этом конкретная дата визита в материале не называлась.

10 мая госсекретарь США заявлял, что в рамках очередного пакета по оказанию военной помощи Вашингтон поставит на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для них. Точное количество приготовленного к отправке оружия не раскрывается, известна лишь выделенная в этот раз на него сумма — $400 млн.