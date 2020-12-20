Власти Британии советуют гражданам вести себя так, будто они уже заражены COVID-19

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок призвал граждан на фоне ситуации с коронавирусом вести себя так, будто они уже заражены. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, это единственная возможность взять под контроль ситуацию с инфекцией. Министр отметил, что особенно это касается людей, живущих в районах четвертого уровня введенных ограничений.

Хэнкок завил, что новая мутация коронавируса, которую выявили в Британии, не поддается контролю, обуздать ее можно только сократив социальные контакты.

Также он осудил людей, которые массово пытались покинуть Лондон до введения новых ограничений. Скопление толп на железнодорожных вокзалах глава минздрава охарактеризовал как «абсолютно безответственное поведение».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая выявленная в стране мутация коронавируса на 70% более заразна, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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