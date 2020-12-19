Угрожавший взрывом мужчина задержан в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одном из жилых домов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».

Переговоры между задержанным и полицией продолжались около двух часов, указано в сообщении. Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.

Ранее стало известно, что вооруженный гранатой мужчина угрожал взрывом в одном из жилых домов в Тбилиси. По предварительным данным, речь идет о семейном конфликте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчина угрожает взорвать гранату в доме в Тбилиси