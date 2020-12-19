Угрожавший взрывом мужчина задержан в Тбилиси
Полина Рутковская
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одном из жилых домов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
Переговоры между задержанным и полицией продолжались около двух часов, указано в сообщении. Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.
Ранее стало известно, что вооруженный гранатой мужчина угрожал взрывом в одном из жилых домов в Тбилиси. По предварительным данным, речь идет о семейном конфликте.
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