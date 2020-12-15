Трюдо спрогнозировал сроки окончания пандемии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

«Это был очень длинный год, но в 2021 году мы сможем вместе с вами отпраздновать, когда эта пандемия наконец-то закончится», — сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что эпидемия прекратится из-за появления вакцин.

Также премьер вновь призвал канадцев неукоснительно соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок, регулярное мытье рук и социальную дистанцию.

В Канаде коронавирусом заразились 475 тысяч, выздоровели 385 тысяч, скончались 13 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались.

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