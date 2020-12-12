Гастроэнтеролог перечислила самые вредные блюда на новогоднем столе
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, какие традиционные блюда на новогоднем столе наиболее вредные для организма.
«На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными», — заявила специалист RT.
Она добавила, что сложными для переваривания являются салаты с большим количеством майонеза, сыра и орехов.
Бережная посоветовала к новогоднему столу подать легкие травяные салаты с минимальными заправками, а также нежирные сладости и фрукты.
По ее словам, в новогоднюю ночь не стоит начинать есть после 0.00, а лучше устроить легкий поздний ужин. Так будет проще избежать переедания. Диетолог отметила, что майонезные и мясные блюда лучше подать утром 1 января.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Хорошая профилактика»: что приготовить на Новый год в пандемию
— Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь