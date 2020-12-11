В Ленобласти в мусорном баке нашли тело мужчины
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тело 20-летнего мужчины с колото-резаными ранениями было обнаружено в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, передает пресс-служба управления СК по региону.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
По информации СК, тело молодого человека было завернуто в покрывало и перевязано веревками. У погибшего имеются множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки, конечностей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Стоял с ножницами»: признание расчленившего жену петербуржца
— Не рассчитала силы: 26-летняя модель из Петербурга убила мужа