В Ленобласти в мусорном баке нашли тело мужчины

Тело 20-летнего мужчины с колото-резаными ранениями было обнаружено в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, передает пресс-служба управления СК по региону.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По информации СК, тело молодого человека было завернуто в покрывало и перевязано веревками. У погибшего имеются множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки, конечностей.

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