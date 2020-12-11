Туристов в Сочи на Новый год будут тестировать на COVID-19 и обяжут носить маски
На горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники будут организованы места для тестирования на коронавирус и на антитела, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, сообщили в пресс-службе.
Власти отметили, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не будет.
«Однако у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах», — добавили в администрации.
За 10 дней новогодних каникул в Сочи ожидают около 260 тысяч туристов.
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