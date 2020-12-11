Вакцина «Спутник V» поступила в 83 региона России

Вакцина «Спутник V» для начала массовой вакцинации россиян от COVID-19 поступила в 83 региона страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Вакцину пока не завезли в Магадан и Чукотку.

В Магадан доставка будет в воскресенье, 13 декабря, на Чукотку — в понедельник, 14 декабря, уточнил Мантуров.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страны ЕС начнут вакцинацию от коронавируса одновременно

— Мишустин заявил, что Россия лидирует в мире по вакцинации населения от COVID-19

— В Москве с 14 декабря откроется запись на вакцинацию для новых групп риска