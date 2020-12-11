Пожарные столицы спасли просидевшего два дня на дереве енота

Пожарные Москвы спасли замерзшего енота, который просидел на ветке дерева два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Животное обнаружили жители поселка Северный, оно находилось на дереве на высоте третьего этажа. Сначала люди пробовали сами снять енота, но затем вызвали спасателей, на помощь прибыли работники 34 пожарно-спасательной части.

Чтобы снять замерзшего и напуганного енота, спасателям пришлось использовать трехколенную лестницу и растянуть под деревом сетку. Затем с помощью специального оборудования они смогли столкнуть животное вниз.

Тогда енот зацепился за палку, после чего его спустили на землю. После спасения животное сразу скрылось.

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