МККК увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Международный комитет Красного Креста увеличит численность своего контингента в непризнанном Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы планируем увеличить наш штат, чтобы иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на гуманитарные потребности, а также начать новые мероприятия на основе наших выводов по потребностям», — сказала Мусаелян.

Она отметила, что комитет уже во многом поспособствовал решению гуманитарных проблем региона: строительными материалами, продуктами, обогревателями и гигиеническими наборами.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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