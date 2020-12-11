МККК увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе
Международный комитет Красного Креста увеличит численность своего контингента в непризнанном Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы планируем увеличить наш штат, чтобы иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на гуманитарные потребности, а также начать новые мероприятия на основе наших выводов по потребностям», — сказала Мусаелян.
Она отметила, что комитет уже во многом поспособствовал решению гуманитарных проблем региона: строительными материалами, продуктами, обогревателями и гигиеническими наборами.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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